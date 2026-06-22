¡ATENCIÓN! Argentina juega una parada clave: así puede asegurar hoy su pase a la siguiente fase

La Selección Argentina afronta este lunes un partido determinante ante Austria, con la posibilidad concreta de convertirse en uno de los primeros equipos en asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras su buen debut frente a Argelia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con confianza y con la misión de dar un paso más hacia la clasificación.

El escenario es claro: si Argentina gana, alcanzará los seis puntos y quedará virtualmente clasificada a la siguiente ronda. Sin embargo, aún no tendría garantizado el primer puesto del grupo, ya que ese detalle dependerá del resultado del encuentro entre Jordania y Argelia.

La combinación de resultados es clave. Con una victoria, la Albiceleste no podría ser superada por Austria ni por Argelia en el enfrentamiento directo, lo que le daría la ventaja en los criterios de desempate. El único equipo que aún podría complicarle la cima del grupo es Jordania, dependiendo de lo que ocurra en sus próximos partidos.

En el Grupo J, Argentina y Austria lideran con tres puntos, aunque la Albiceleste mantiene la primera posición por diferencia de gol. Jordania y Argelia aún no han sumado unidades, pero permanecen en la pelea por la clasificación.

El duelo ante Austria no solo representa tres puntos: es una oportunidad para dar un golpe de autoridad y empezar a encaminar el pase a la siguiente fase, en una jornada que puede dejar a la Argentina más cerca de seguir soñando en grande en el Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play