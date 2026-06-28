Terminó la fase de grupos y quedaron confirmados los 32 seleccionados que buscarán un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. La ronda arrancará este domingo 28 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio.

Domingo 28 de junio

15:00 | Sudáfrica vs. Canadá | Los Angeles Stadium (Los Ángeles)

Lunes 29 de junio

13:00 | Brasil vs. Japón | Houston Stadium (Houston)

| Brasil vs. Japón | (Houston) 16:30 | Alemania vs. Paraguay | Boston Stadium (Boston)

| Alemania vs. Paraguay | (Boston) 21:00 | Países Bajos vs. Marruecos | Estadio Monterrey (Monterrey)

Martes 30 de junio

13:00 | Costa de Marfil vs. Noruega | Dallas Stadium (Arlington)

| Costa de Marfil vs. Noruega | (Arlington) 17:00 | Francia vs. Suecia | New York New Jersey Stadium (Nueva Jersey)

| Francia vs. Suecia | (Nueva Jersey) 21:00 | México vs. Ecuador | Mexico City Stadium (Ciudad de México)

Miércoles 1 de julio

12:00 | Inglaterra vs. RD Congo | Atlanta Stadium (Atlanta)

| Inglaterra vs. RD Congo | (Atlanta) 16:00 | Bélgica vs. Senegal | Seattle Stadium (Seattle)

| Bélgica vs. Senegal | (Seattle) 20:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara)

Jueves 2 de julio

15:00 | España vs. Austria | Los Angeles Stadium (Los Ángeles)

| España vs. Austria | (Los Ángeles) 19:00 | Portugal vs. Croacia | Toronto Stadium (Toronto)

Viernes 3 de julio

23:00 del jueves 2 de julio | Suiza vs. Argelia | BC Place Vancouver (Vancouver)

| Suiza vs. Argelia | (Vancouver) 14:00 | Australia vs. Egipto | Dallas Stadium (Arlington)

| Australia vs. Egipto | (Arlington) 18:00 | Argentina vs. Cabo Verde | Miami Stadium (Miami)

| Argentina vs. Cabo Verde | (Miami) 21:30 | Colombia vs. Ghana | Kansas City Stadium (Kansas City)

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