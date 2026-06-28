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Modo eliminación directa: revisa día, hora y sede de los 16avos del Mundial

La fase de eliminación directa ya está definida. Estos son los 16 cruces de los dieciseisavos de final con los horarios ajustados para Bolivia y las sedes de cada compromiso.

Martin Suarez Vargas

28/06/2026 9:31

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Lionel Messi. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Terminó la fase de grupos y quedaron confirmados los 32 seleccionados que buscarán un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. La ronda arrancará este domingo 28 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio.

Domingo 28 de junio

  • 15:00 | Sudáfrica vs. Canadá | Los Angeles Stadium (Los Ángeles)

Lunes 29 de junio

  • 13:00 | Brasil vs. Japón | Houston Stadium (Houston)
  • 16:30 | Alemania vs. Paraguay | Boston Stadium (Boston)
  • 21:00 | Países Bajos vs. Marruecos | Estadio Monterrey (Monterrey)

Martes 30 de junio

  • 13:00 | Costa de Marfil vs. Noruega | Dallas Stadium (Arlington)
  • 17:00 | Francia vs. Suecia | New York New Jersey Stadium (Nueva Jersey)
  • 21:00 | México vs. Ecuador | Mexico City Stadium (Ciudad de México)

Miércoles 1 de julio

  • 12:00 | Inglaterra vs. RD Congo | Atlanta Stadium (Atlanta)
  • 16:00 | Bélgica vs. Senegal | Seattle Stadium (Seattle)
  • 20:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara)

Jueves 2 de julio

  • 15:00 | España vs. Austria | Los Angeles Stadium (Los Ángeles)
  • 19:00 | Portugal vs. Croacia | Toronto Stadium (Toronto)

Viernes 3 de julio

  • 23:00 del jueves 2 de julio | Suiza vs. Argelia | BC Place Vancouver (Vancouver)
  • 14:00 | Australia vs. Egipto | Dallas Stadium (Arlington)
  • 18:00 | Argentina vs. Cabo Verde | Miami Stadium (Miami)
  • 21:30 | Colombia vs. Ghana | Kansas City Stadium (Kansas City)

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