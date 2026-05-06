Rompe el silencio el autor del macabro asesinato en Perú

En el marco de la investigación por el brutal asesinato del guía turístico Rudhy Benavides Charalla, nuevos detalles estremecedores salieron a la luz. Se difundió un video que captura el preciso momento del interrogatorio preliminar a uno de los principales acusados, Gabriel Alexis Condori Olmedo, de 21 años, durante el registro de la vivienda donde ocurrió el crimen en Cusco, según el portal Latina Noticias.

La confesión directa y brutal

En la grabación, se observa a un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) confrontando a Condori Olmedo sobre el paradero de la víctima, quien llevaba días desaparecida. El diálogo es directo y revela la frialdad del acusado:

Oficial: "¿El señor Rudhy se encuentra aquí, señor? ¿Se encuentra aquí? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte se encuentra, señor?".

Gabriel Condori: "En partes".

Oficial: "¿Se encuentra en partes? ¿Su rostro, por favor, dónde está? ¿Su cabeza?".

Tras esta brutal confesión, el video muestra cómo Condori accede a guiar a los agentes hacia el lugar exacto dentro del inmueble donde se encontraban los restos desmembrados de Benavides Charalla.

Contexto del macabro hallazgo

Esta evidencia visual se suma a la tesis fiscal presentada durante la audiencia de prisión preventiva. Como se informó previamente, las autoridades peruanas hallaron partes del cuerpo del guía turístico dentro de ollas sobre la cocina, confirmando actos de canibalismo por parte de Condori y su presunto cómplice, Oscar Franco Tinco.

Los acusados, ambos ex carniceros con antecedentes de robo y violación, habrían planificado el crimen para robarle el celular a la víctima. La Fiscalía sostiene que desmembraron el cuerpo para desaparecerlo, alimentando a siete perros con partes del mismo y consumiendo ellos otra porción alegando que "tenían hambre".

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