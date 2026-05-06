Transporte espera prontas soluciones tras reunión con el Gobierno

Transportistas movilizados en distintos puntos del país denunciaron pérdidas económicas por los bloqueos y paros, pero aseguraron que el principal problema sigue siendo la mala calidad del combustible, que —según indican— afecta directamente su trabajo diario.

Dirigentes del sector afirmaron que la gasolina que reciben presenta fallas y genera problemas mecánicos en los vehículos, lo que deriva en mayores costos operativos y pérdida de jornadas laborales.

Diálogo en agenda con exigencias claras

La Confederación de Choferes ratificó su participación en el diálogo convocado por el Gobierno, que se llevará a cabo este miércoles a las 08:30 en la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, condicionaron su asistencia a la presencia de altas autoridades.

“Necesitamos que esté el presidente y los ministros del área económica y energética para dar una solución concreta”, indicaron.

Entre las autoridades solicitadas se encuentran los titulares de Economía, Obras Públicas y representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Gobierno apuesta por el diálogo

Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, reiteró que el diálogo sigue siendo la vía para resolver el conflicto y aseguró que existe apertura para atender las demandas del sector.

“El Gobierno mantiene la disposición de escuchar y buscar acuerdos sin afectar a la población”, señaló, al tiempo de indicar que ya se elaboraron normativas para responder a algunas solicitudes.

Asimismo, aclaró que ciertos pedidos vinculados a leyes deben ser tratados en la Asamblea Legislativa, ya que no son competencia directa del Ejecutivo.

Amenazan con radicalizar medidas

Los transportistas advirtieron que, si no se logran acuerdos en la reunión, las medidas de presión podrían intensificarse.

“Si no hay respuestas positivas, el paro se va a ampliar de 24 a 48 horas”, señalaron, dejando en claro que el conflicto podría escalar en los próximos días.

La reunión, que inicialmente debía realizarse el martes, fue postergada debido a la llegada tardía de dirigentes del interior del país.

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