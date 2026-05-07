Un hombre de 21 años enfrenta cargos en el estado de Washington, Estados Unidos, luego de que las autoridades lo acusaran de quedarse dormido mientras conducía una embarcación, provocando un accidente contra un terraplén.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió cuando el joven navegaba a bordo de un bote y perdió el control tras quedarse dormido al volante.

La embarcación terminó impactando violentamente contra un terraplén ubicado en la orilla, generando daños materiales y movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar del accidente. Con información de Alerta News 24.

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