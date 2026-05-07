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Se quedó dormido al manejar una lancha y ahora enfrenta cargos policiales

Las autoridades del estado de Washington informaron que el bote terminó impactando contra un terraplén luego de que el conductor presuntamente se quedara dormido mientras navegaba.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/05/2026 13:11

Foto: Momento en el que la lancha impacta contra la costa. Captura de pantalla.
Estados Unidos

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Un hombre de 21 años enfrenta cargos en el estado de Washington, Estados Unidos, luego de que las autoridades lo acusaran de quedarse dormido mientras conducía una embarcación, provocando un accidente contra un terraplén.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió cuando el joven navegaba a bordo de un bote y perdió el control tras quedarse dormido al volante.

La embarcación terminó impactando violentamente contra un terraplén ubicado en la orilla, generando daños materiales y movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar del accidente. Con información de Alerta News 24. 

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