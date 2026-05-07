Momentos de miedo y tensión se vivieron en la iglesia La Ermita, en Cali, Colombia, luego de que un hombre ingresara al templo y comenzara a destruir varias imágenes religiosas frente a decenas de feligreses.

De acuerdo con testigos, el sujeto irrumpió en el lugar con comportamientos alterados y, mientras avanzaba hacia el altar principal, gritaba frases alarmantes.

“El diablo está acá en Cali, lo tienen de frente, arrepiéntanse”, habría dicho el hombre mientras causaba destrozos dentro de la iglesia.

Según reportes preliminares, el individuo subió hasta el altar y dañó varias figuras religiosas, provocando desesperación y desconcierto entre las personas que se encontraban en el templo.

Algunos asistentes intentaron detenerlo, mientras otros salieron del lugar en medio del temor generado por la situación.

Minutos después, efectivos de la Policía llegaron al sitio y, con ayuda de miembros de la comunidad, lograron reducir y capturar al sospechoso.

De manera preliminar, versiones de testigos señalan que el hombre presuntamente se encontraba bajo efectos de sustancias controladas, aunque esta información todavía deberá ser confirmada por las autoridades.

La Policía inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho y cuantificar los daños ocasionados dentro de la histórica iglesia caleña.

Con información de Ecuavisa y El Bonaerense

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