Llegó tarde por unos días: la historia real que supera a Romeo y Julieta

A comienzos del siglo XIII, en la ciudad de Teruel, el amor no era una elección, sino un privilegio condicionado por el dinero, el honor y la posición social. En ese mundo rígido nació una de las historias más trágicas y persistentes de la tradición española: la de Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla.

Se conocieron siendo muy jóvenes. Se enamoraron sin margen para dudas. Pero había un problema: él no tenía fortuna.

El padre de Isabel fue tajante. Solo permitiría el matrimonio si Juan lograba enriquecerse. Le dio cinco años. Ni uno más.

Juan aceptó. Se fue a la guerra en busca de riqueza, honor y un futuro con ella. Durante ese tiempo, Isabel resistió la espera entre presiones familiares, propuestas de matrimonio y el miedo constante a que él no regresara.

Cinco años exactos pasaron.

Y entonces, sin noticias de Juan, Isabel tomó una decisión que no era realmente suya: se casó con otro hombre.

La boda se celebró. Al día siguiente, Juan volvió.

Había cumplido. Tenía el dinero. Tenía el honor. Tenía todo… menos tiempo.

Las tumbas de Isabel y Juan en el Mausoleo de los amantes en la iglesia de San Pedro. (Foto: ABC)

Esa misma noche, logró entrar en la casa de Isabel. La encontró en su habitación. Ya no era su prometida. Era la esposa de otro.

No hubo discusiones. Solo un pedido: Un beso. No como reclamo, sino como despedida. Isabel se negó.

No porque no lo amara, sino porque ya no podía hacerlo. En su mundo, el deber estaba por encima de todo.

Juan no insistió. Cayó muerto a sus pies.

Al día siguiente, durante el funeral, Isabel se acercó al cuerpo. Esta vez no había normas. No había futuro. No había nada que perder.

Se inclinó y le dio el beso que le había negado. Y murió también.

Con el tiempo, la historia de los conocidos como los “Amantes de Teruel” trascendió generaciones. En 1555, durante obras en la iglesia de Iglesia de San Pedro de Teruel, se hallaron dos cuerpos momificados que la tradición identificó como los de la pareja.

Desde entonces, su historia ha sido contada en teatro, literatura y cultura popular, convirtiéndose en un símbolo del amor imposible, comparable al de Romeo y Julieta.

Hoy, descansan juntos.

No como un final feliz, sino como una advertencia silenciosa: a veces, el amor no fracasa… simplemente llega demasiado tarde.

Con información de Heraldo de Aragón, TN, El País y Paradores de España: la historia de los amantes de Teruel

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