¿Buscas capacitación internacional? Lanzan cursos gratuitos con respaldo del Mercosur

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional difundió la Plataforma Mercosur de Formación, una iniciativa académica regional que ofrece cursos gratuitos y virtuales desarrollados por instituciones de administración pública de los países miembros.
07/05/2026 13:18
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La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) dio a conocer una nueva oportunidad de capacitación internacional dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y ampliar su perfil profesional.
Se trata de la Plataforma Mercosur de Formación (PMF), una iniciativa académica regional que reúne una variada oferta de cursos y programas impulsados por instituciones de administración pública de los Estados Parte del Mercosur.
La propuesta destaca por brindar acceso gratuito a contenidos especializados vinculados a distintas áreas del proceso de integración regional.
Además, las capacitaciones se desarrollan mediante entornos virtuales, permitiendo mayor flexibilidad para los participantes y facilitando el acceso desde diferentes lugares.
Entre los beneficios de esta plataforma se encuentran:
Formación internacional sin costo
Cursos especializados en integración regional y administración pública
Modalidad virtual y flexible
Respaldo académico internacional
Desde la EGPP señalaron que esta iniciativa busca fortalecer capacidades profesionales y generar mayores oportunidades de formación para estudiantes, profesionales y servidores públicos.
“Fortalece tus capacidades y potencia tu perfil profesional con respaldo internacional”, destaca la invitación difundida por la institución.
Las personas interesadas pueden acceder a más información mediante el código QR habilitado por la plataforma.
Con información de Escuela de Gestión Pública Plurinacional
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