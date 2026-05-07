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Educación

¿Buscas capacitación internacional? Lanzan cursos gratuitos con respaldo del Mercosur

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional difundió la Plataforma Mercosur de Formación, una iniciativa académica regional que ofrece cursos gratuitos y virtuales desarrollados por instituciones de administración pública de los países miembros.

Red Uno de Bolivia

07/05/2026 13:18

Mercosur abre oportunidades de capacitación virtual y sin costo. Imagen de referencia revista SUMMA.
Bolivia

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La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) dio a conocer una nueva oportunidad de capacitación internacional dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y ampliar su perfil profesional.

Se trata de la Plataforma Mercosur de Formación (PMF), una iniciativa académica regional que reúne una variada oferta de cursos y programas impulsados por instituciones de administración pública de los Estados Parte del Mercosur.

La propuesta destaca por brindar acceso gratuito a contenidos especializados vinculados a distintas áreas del proceso de integración regional.

Además, las capacitaciones se desarrollan mediante entornos virtuales, permitiendo mayor flexibilidad para los participantes y facilitando el acceso desde diferentes lugares.

Entre los beneficios de esta plataforma se encuentran:

  • Formación internacional sin costo

  • Cursos especializados en integración regional y administración pública

  • Modalidad virtual y flexible

  • Respaldo académico internacional

Desde la EGPP señalaron que esta iniciativa busca fortalecer capacidades profesionales y generar mayores oportunidades de formación para estudiantes, profesionales y servidores públicos.

“Fortalece tus capacidades y potencia tu perfil profesional con respaldo internacional”, destaca la invitación difundida por la institución.

Las personas interesadas pueden acceder a más información mediante el código QR habilitado por la plataforma.

Con información de Escuela de Gestión Pública Plurinacional

Mira la programación en Red Uno Play

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