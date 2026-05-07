¿Buscas capacitación internacional? Lanzan cursos gratuitos con respaldo del Mercosur

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) dio a conocer una nueva oportunidad de capacitación internacional dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y ampliar su perfil profesional.

Se trata de la Plataforma Mercosur de Formación (PMF), una iniciativa académica regional que reúne una variada oferta de cursos y programas impulsados por instituciones de administración pública de los Estados Parte del Mercosur.

La propuesta destaca por brindar acceso gratuito a contenidos especializados vinculados a distintas áreas del proceso de integración regional.

Además, las capacitaciones se desarrollan mediante entornos virtuales, permitiendo mayor flexibilidad para los participantes y facilitando el acceso desde diferentes lugares.

Entre los beneficios de esta plataforma se encuentran:

Formación internacional sin costo

Cursos especializados en integración regional y administración pública

Modalidad virtual y flexible

Respaldo académico internacional

Desde la EGPP señalaron que esta iniciativa busca fortalecer capacidades profesionales y generar mayores oportunidades de formación para estudiantes, profesionales y servidores públicos.

“Fortalece tus capacidades y potencia tu perfil profesional con respaldo internacional”, destaca la invitación difundida por la institución.

Las personas interesadas pueden acceder a más información mediante el código QR habilitado por la plataforma.

Con información de Escuela de Gestión Pública Plurinacional

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