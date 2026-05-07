Gobernación de La Paz pasa de 11 a 5 secretarías para mejorar la eficiencia

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, presentó una reforma estructural en la Gobernación, que incluye una reducción de 11 secretarías departamentales a solo cinco. La medida tiene como objetivo poner orden en la institución, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la gestión del gobierno departamental. Revilla explicó que, al asumir su cargo, se encontró con una estructura desordenada, con demasiadas secretarías y poca capacidad operativa.

"Por lo tanto, hemos decidido reducir la estructura organizacional para lograr una gestión más eficiente", añadió.

“Teníamos 11 secretarías departamentales y, entre ellas, por ejemplo, había una Secretaría Jurídica, cuando en realidad esa es una dirección de apoyo a las unidades estratégicas", comentó el gobernador.

Los nuevos secretarios

Revilla posesionó a los nuevos secretarios que encabezarán las áreas clave de la Gobernación de La Paz:

Gabriel Pari Flores como Secretario Departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental.

Guido Waldo Zambrana Ávila como Secretario Departamental de Salud.

Rosmery Acarapi Medina como Secretaria Departamental de Gestión Social.

Omar Julio Rocabado Crispín como Secretario Departamental de Infraestructura y Obras Públicas.

El gobernador también señaló que el secretario de Desarrollo Productivo será designado en los próximos días.

Compromiso con la eficiencia y el orden

Revilla instó a sus colaboradores a comenzar a trabajar de inmediato para mejorar la gestión y coadyuvar en la solución de los problemas existentes, como los relacionados con la salud y la administración de hogares.

“Necesitamos que inmediatamente se operativicen los procedimientos para dar continuidad a los proyectos, para la elaboración del programa operativo de 2027, pero sobre todo para poner en orden a todas las entidades y unidades del nivel central, así como a las desconcentradas de la Gobernación”, recalcó.

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