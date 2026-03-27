Transportistas inspeccionan planta de YPFB y toman muestras de combustible

Una comisión de choferes realizó este viernes una inspección a la planta de YPFB Logística en Senkata, donde verificó la calidad de la gasolina, en el marco de los acuerdos alcanzados con el Gobierno.

El jefe de supervisión de la planta, Gonzalo Choque, informó que previamente se brindó una inducción de seguridad a los transportistas, quienes luego ingresaron a las áreas operativas para realizar el recorrido y toma de muestras.

Según explicó, la comisión visitó los sectores de recepción del combustible importado, almacenamiento y despacho, de donde se recolectaron muestras del carburante.

“Recorrieron las áreas donde se recibe el producto, almacenamiento y despacho. De los tres sectores se han tomado muestras y los transportistas se retiraron con ellas”, señaló.

Choque indicó que los choferes expresaron conformidad tras la inspección, aunque se les reiteró que las puertas de la planta permanecerán abiertas ante cualquier duda o verificación adicional.

Mira la programación en Red Uno Play