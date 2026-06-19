Milei explotó tras la fake news sobre el padre de Messi: “Si te metés con Messi, te metés con todos”

En Argentina se generó una fuerte polémica a nivel nacional e internacional tras la difusión de una fake news que aseguraba erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina Lionel Messi, quien actualmente se encuentra concentrado con la Albiceleste en el Mundial 2026.

La información fue difundida inicialmente por la actriz y panelista Florencia Peña durante un programa de streaming, lo que desató una inmediata reacción de la familia Messi, que emitió un comunicado aclarando la situación del padre del futbolista. Horas más tarde, la conductora renunció al programa y parte del equipo de producción fue desvinculado tras el error.

Posteriormente, la madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, se refirió al tema a través de un programa de farándula, donde incluso trascendió una frase atribuida a Jorge Messi al enterarse del hecho:

“Qué kilombo que armé”.

En medio del escándalo, el presidente Javier Milei se pronunció en sus redes sociales con un mensaje contundente:

“Si te metés con Messi, te metés con todos”, frase que rápidamente generó repercusión en el país.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa concentrado con la selección argentina de cara a su segundo partido del Mundial 2026, programado para el lunes frente a Austria en Dallas Arlington, a las 13:00 hora de Bolivia. En caso de anotar, el delantero podría seguir ampliando su registro histórico en la competencia mundialista.

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