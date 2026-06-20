La madre de Vozinha consigue el visado y ya está en EEUU para apoyar a su hijo

La extraordinaria travesía de la selección de Cabo Verde en la cita mundialista ha sumado un capítulo que trasciende lo estrictamente deportivo. La madre del veterano guardameta Vozinha aterrizó este viernes en territorio estadounidense tras obtener un visado especial que le permitirá presenciar el histórico encuentro de su hijo.

Esta emotiva concesión por parte del Departamento de Estado norteamericano se originó luego de que el arquero de 40 años expresara su más profundo anhelo en televisión internacional. La travesía de Ana Candida Évora comenzó en la capital de su país y culminó con éxito gracias al impacto de las palabras de su hijo tras ser la figura ante España.

El esperado arribo a Miami

La progenitora del futbolista cruzó las puertas de desembarque del Aeropuerto Internacional de Miami luciendo una vestimenta rosa y una cálida sonrisa. El personal de la institución organizadora del Mundial y las autoridades locales la escoltaron rápidamente a través de la terminal mientras el ambiente se llenaba de una profunda emotividad.

Aunque el destino inmediato de Évora aún no se ha confirmado formalmente, su presencia en el país norteamericano ya representa la victoria más significativa para la delegación africana. El reencuentro definitivo se producirá en las próximas horas, justo antes de que el combinado dispute su segundo partido en el certamen.

El enfoque vuelve a la cancha

A pesar de la inmensa alegría familiar que paralizó a la prensa internacional, el guardameta ha pedido calma para mantener la concentración en los objetivos del equipo. El seleccionado debutante busca canalizar esta motivación extra para enfrentar el complejo desafío que tienen por delante en la fase de grupos.

El compromiso del próximo domingo ante la escuadra de Uruguay determinará las posibilidades reales del conjunto caboverdiano de avanzar a la siguiente ronda. Con el apoyo de su madre en las tribunas, Vozinha buscará firmar otra actuación memorable que mantenga vivo el hermoso sueño de toda una nación.

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