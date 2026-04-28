Cochabamba: aprehenden a conductor y su acompañante por transporte ilegal de gasolina en turriles

El conductor de un vehículo y su acompañante fueron aprehendidos la noche del lunes en Cochabamba, luego de ser sorprendidos transportando combustible en circunstancias que son investigadas por la Policía.

El operativo se realizó en la avenida Petrolera, donde efectivos interceptaron el motorizado y encontraron en su interior cinco turriles de gasolina, cuya procedencia y destino aún no han sido establecidos.

Tras la intervención, ambos sujetos fueron trasladados inicialmente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y posteriormente derivados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecen en calidad de aprehendidos.

El vehículo fue secuestrado y llevado a dependencias policiales como parte de las investigaciones. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindarán mayores detalles sobre el caso y la situación legal de los implicados.

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