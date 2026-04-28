TEMAS DE HOY:
personal de seguridad Accidentes Inseguridad

22ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cochabamba: aprehenden a conductor y su acompañante por transporte ilegal de gasolina en turriles

Las autoridades policiales anunciaron que en las próximas horas se brindarán mayores detalles sobre el caso y la situación legal de los implicados.

Cristina Cotari

28/04/2026 10:43

Cochabamba: aprehenden a dos personas por trasporte ilegal de gasolina. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El conductor de un vehículo y su acompañante fueron aprehendidos la noche del lunes en Cochabamba, luego de ser sorprendidos transportando combustible en circunstancias que son investigadas por la Policía.

El operativo se realizó en la avenida Petrolera, donde efectivos interceptaron el motorizado y encontraron en su interior cinco turriles de gasolina, cuya procedencia y destino aún no han sido establecidos.

Tras la intervención, ambos sujetos fueron trasladados inicialmente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y posteriormente derivados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecen en calidad de aprehendidos.

El vehículo fue secuestrado y llevado a dependencias policiales como parte de las investigaciones. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindarán mayores detalles sobre el caso y la situación legal de los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD