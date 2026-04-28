Vecinos mantienen bloqueo por segundo día en el túnel de El Abra por transporte público

Los vecinos del Distrito 6 de Sacaba mantienen este martes el bloqueo en el túnel de El Abra por segundo día consecutivo, exigiendo la rehabilitación del transporte público en esta vía.

La medida de presión fue declarada indefinida y se mantendrá hasta que las autoridades municipales emitan una ley municipal que permita el paso de líneas de transporte por el sector.

Un representante vecinal indicó que este martes hubo un acercamiento con funcionarios de Movilidad Urbana, quienes se comprometieron a gestionar la convocatoria para tratar el tema en una sesión, aunque el proceso requiere al menos 48 horas para su aprobación.

“Vamos a permanecer mientras no aprueben la resolución”, advirtió el dirigente a tiempo de reiterar que el pedido central es la habilitación del transporte público por el túnel de El Abra.

Aseguró que el sector ya cumplió con todos los requisitos técnicos y legales, respaldados por informes favorables tanto del municipio de Sacaba como de Cochabamba.

Los movilizados argumentaron que su demanda responde al crecimiento poblacional del Distrito 6 y a la necesidad de mejorar la conectividad.

Además, expresaron su rechazo a una resolución del Concejo que, aseguran, reduce la extensión del camposanto a una hectárea y media, cuando la extensión es de 75 hectáreas.

“No vamos a permitir avasallamientos; contamos con la documentación correspondiente”, sostuvo el representante.

El bloqueo fue instalado el lunes y ha generado complicaciones en la circulación vehicular entre Cochabamba y Sacaba, mientras continúan las gestiones para alcanzar un acuerdo entre autoridades y vecinos.

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