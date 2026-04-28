Marchas y concentraciones afectarán el tránsito en La Paz

La Policía Boliviana emitió una alerta a la población sobre una serie de movilizaciones y concentraciones previstas para este lunes 28 de abril en la ciudad de La Paz, que podrían generar cortes de vías y afectaciones en el tránsito vehicular.

De acuerdo con el reporte oficial, al menos cuatro actividades están programadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, principalmente en el centro paceño.

Entre las principales movilizaciones se encuentran dos marchas del sector del magisterio urbano, que partirán desde Calamarca con destino a la sede de Gobierno a partir de las 14:00.

Asimismo, desde las 08:00 se prevé una concentración y mitin de protesta en la calle Mercado, a la altura de la Alcaldía, protagonizada por el sector denominado La Paz Limpia.

Otra de las actividades anunciadas es el ampliado nacional convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) junto a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que se desarrollará desde las 09:00 en la avenida 16 de Julio, en el Prado paceño.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones y evitar las zonas donde se desarrollarán estas actividades para prevenir retrasos.

El informe fue actualizado a las 06:00 de la mañana y también incluye la habilitación de líneas de emergencia para cualquier eventualidad, entre ellas el 110 de Radio Patrullas, 119 de Bomberos y números específicos de Tránsito y otras unidades.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y planificar sus desplazamientos, considerando que estas movilizaciones podrían generar congestión vehicular en varias zonas del centro de la ciudad.

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