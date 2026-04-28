Constantes accidentes en la avenida del Poeta, ¿qué los causa?

Al menos tres accidentes de tránsito registrados en corto tiempo en la recientemente renovada avenida del Poeta han generado preocupación en la población y reabierto el debate sobre las causas de estos hechos, que dejaron varios heridos y daños materiales de consideración.

Vecinos y usuarios de la vía cuestionan que la combinación de adoquín y asfalto podría generar una superficie resbaladiza, especialmente en condiciones de lluvia o granizo, lo que —según señalan— convertiría la avenida en una “pista de patinaje”.

Sin embargo, desde la Secretaría Municipal de Movilidad descartan que este factor sea determinante y apuntan principalmente a la conducta de los conductores.

“La verdad tenemos que hacer un análisis más objetivo. Se habla del adoquín como causa, pero no es así. Hay varios factores intervinientes”, afirmó el secretario municipal de Movilidad, Eric Millares.

La autoridad explicó que en los hechos de tránsito influyen distintos elementos como el conductor, el vehículo, la vía y las condiciones climatológicas, siendo este último un factor que obliga a reducir la velocidad.

“Cuando hay lluvia o granizo se debe reducir al 50% la velocidad. Eso significa que deberían circular a 20 kilómetros por hora”, señaló.

En ese sentido, recordó que la avenida cuenta con señalización visible que establece un límite de 40 kilómetros por hora, el cual —según evidenciaron en un recorrido— no es respetado por la mayoría de los conductores.

Respecto a la preocupación por la mezcla de materiales en la vía, la autoridad aseguró que no se trata de un factor determinante en los accidentes.

“La calzada tiene asfalto rígido y asfalto flexible, pero esto no es determinante. Hay que analizar otros casos como la autopista, donde también hay accidentes fatales”, indicó.

Pese a ello, reconoció que se realizará una evaluación técnica conjunta con Tránsito para analizar las condiciones de la vía tras los recientes hechos.

Sobre posibles medidas adicionales, descartó la instalación de semáforos en sectores como la rotonda, argumentando que estos podrían generar mayor congestión.

“La rotonda está diseñada para reducir la velocidad. Si ponemos semáforos, tendríamos que esperar hasta un minuto y medio sin circulación”, explicó.

En su lugar, se implementaron elementos físicos como tachones para obligar a los conductores a disminuir la velocidad al ingresar a estos puntos.

Finalmente, la autoridad insistió en que el principal problema radica en la conducta al volante.

“El factor determinante es el conductor: la imprudencia, el exceso de velocidad y la falta de pericia”, remarcó.

Mientras tanto, la población continúa demandando mayor control y estudios técnicos que permitan garantizar la seguridad en una vía que, pese a ser recientemente entregada, ya concentra varios hechos de tránsito en poco tiempo.

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