Tres detenidos por robo en El Alto; simulaban trabajar como seguridad

Tres personas fueron aprehendidas en la ciudad de El Alto tras ser denunciadas por el robo de pertenencias a una mujer, a quien habrían interceptado y amenazado con un arma blanca luego de que saliera de una discoteca.

El hecho se registró alrededor de las 06:10 de la mañana, cuando la víctima presentó la denuncia ante efectivos policiales.

“Hemos recibido la denuncia de una persona de sexo femenino que habría sido abordada por tres personas quienes le despojaron de sus objetos a punta de arma blanca”, informó el jefe policial Fernando Rojas.

Tras tomar conocimiento del caso, un patrullero inició labores de búsqueda y logró ubicar a los sospechosos en inmediaciones del lugar, donde se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

“Al cacheo se les ha podido encontrar cuatro dispositivos celulares, dinero, un arma blanca y tres gases pimienta”, detalló la autoridad.

Además, durante la requisa se halló una sustancia verdusca que presumiblemente sería marihuana, por lo que el caso fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para su investigación.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que los aprehendidos portaban chalecos distintivos y afirmaron trabajar como personal de seguridad en discotecas, aunque no contaban con respaldo legal.

La Policía advirtió que este tipo de situaciones se presentan cuando locales contratan personal sin certificación, lo que facilita la comisión de delitos.

“Son contratadas por discotecas sin control, se hacen pasar por seguridad y lamentablemente cometen ilícitos aprovechando la vulnerabilidad de las personas”, señaló.

Entre los objetos incautados se encuentran celulares presuntamente robados, dinero en efectivo, armas blancas y gases pimienta utilizados para amedrentar a las víctimas.

Las autoridades recomendaron a la población verificar la legalidad del personal de seguridad que contratan en eventos o establecimientos nocturnos.

El caso continúa en investigación para determinar si los implicados están vinculados a otros hechos delictivos en la ciudad.

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