“Así no se puede competir”: Soria critica la logística de Blooming rumbo a Venezuela

El entrenador de Blooming, Mauricio Soria, expresó su molestia por la planificación y logística del viaje a Venezuela, en la antesala de un partido clave ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

El técnico no ocultó su incomodidad y cuestionó las condiciones en las que el equipo debe trasladarse para representar al país en el exterior.

“Es un partido importante para el club, estamos ilusionados, pero la manera en la que estamos viajando no apoya en nada lo que pretendemos”, afirmó.

Soria fue más allá y puso el foco en el desgaste del plantel: horarios exigentes, largos traslados y falta de condiciones adecuadas para competir al más alto nivel.

“¿A qué hora nos estamos levantando?, ¿cómo vamos a llegar?, ¿cómo vamos a representar así al fútbol boliviano?”, cuestionó con evidente molestia.

El DT también apuntó a la falta de recursos como una de las principales limitantes.

“No nos dan todas las armas que quisiéramos y después somos criticados por no rendir. Hay que adecuarse a ese poco recurso”, agregó, reflejando una problemática estructural del fútbol nacional.

Pese al escenario adverso, el mensaje hacia la hinchada fue claro: compromiso total.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para representarlos bien”, aseguró.

En lo deportivo, Blooming se jugará una carta importante este jueves ante Carabobo en Venezuela (18:00). El equipo cruceño llega obligado a sumar para seguir con vida en el Grupo H, donde actualmente se ubica en el último lugar con apenas un punto.

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