Rutas con restricciones, cierres y desvíos en el país: revise el informe actualizado

La Administradora Boliviana de Carreteras informó este martes 28 de abril que varios tramos de la Red Vial Fundamental presentan problemas de transitabilidad en distintos departamentos del país, debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento y bloqueos sociales.

Santa Cruz:

El panorama más complicado se registra en Santa Cruz de la Sierra.

El sector de La Angostura, en Samaipata, se encuentra intransitable .

El tramo Comarapa – San Lorenzo – Salinas permanece cerrado por la inundación del puente San Miguelito.

La Paz: restricciones y bloqueos

En el departamento de La Paz se reportan:

Restricciones en los tramos Puente Chaco – Puente Villa, Florida – Santa Rosa y Santa Rosa – Puente Villa.

Bloqueos sociales en Santa Bárbara – Choro Bajo y en el tramo Entre Ríos – Sapecho.

Cochabamba: mantenimiento en ruta clave

En Cochabamba:

Tránsito restringido en Llavini Bombeo.

Afectación en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, especialmente en el sector Siete Curvas, por trabajos viales.

Pando: desvíos y construcción

En el departamento de Pando:

El tramo El Sena está habilitado con desvíos .

Trabajos en el km 185 (zona La Floresta), Santa Elena y Puerto Rico.

Restricción en Porvenir – km 185 y Montealegre – San Miguel, ambos en construcción.

Tarija: derrumbes y precaución

En Tarija:

El tramo Entre Ríos – Tacuarandi está intransitable por derrumbe de rocas.

Tacuarandi – Alto de Zarzas y Nogalitos – San Telmo están transitables con precaución.

Recomendación

La ABC recomienda a transportistas y viajeros verificar el estado de las rutas antes de salir, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.

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