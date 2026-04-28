Rutas con restricciones, cierres y desvíos en el país: revise el informe actualizado

La ABC reporta múltiples afectaciones en la Red Vial Fundamental por inundaciones, mantenimiento y conflictos sociales. Santa Cruz y La Paz concentran los puntos más críticos.
28/04/2026 10:33
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La Administradora Boliviana de Carreteras informó este martes 28 de abril que varios tramos de la Red Vial Fundamental presentan problemas de transitabilidad en distintos departamentos del país, debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento y bloqueos sociales.
Santa Cruz:
El panorama más complicado se registra en Santa Cruz de la Sierra.
El sector de La Angostura, en Samaipata, se encuentra intransitable.
El tramo Comarapa – San Lorenzo – Salinas permanece cerrado por la inundación del puente San Miguelito.
La Paz: restricciones y bloqueos
En el departamento de La Paz se reportan:
Restricciones en los tramos Puente Chaco – Puente Villa, Florida – Santa Rosa y Santa Rosa – Puente Villa.
Bloqueos sociales en Santa Bárbara – Choro Bajo y en el tramo Entre Ríos – Sapecho.
Cochabamba: mantenimiento en ruta clave
En Cochabamba:
Tránsito restringido en Llavini Bombeo.
Afectación en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, especialmente en el sector Siete Curvas, por trabajos viales.
Pando: desvíos y construcción
En el departamento de Pando:
El tramo El Sena está habilitado con desvíos.
Trabajos en el km 185 (zona La Floresta), Santa Elena y Puerto Rico.
Restricción en Porvenir – km 185 y Montealegre – San Miguel, ambos en construcción.
Tarija: derrumbes y precaución
En Tarija:
El tramo Entre Ríos – Tacuarandi está intransitable por derrumbe de rocas.
Tacuarandi – Alto de Zarzas y Nogalitos – San Telmo están transitables con precaución.
Recomendación
La ABC recomienda a transportistas y viajeros verificar el estado de las rutas antes de salir, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.
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