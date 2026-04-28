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Rutas con restricciones, cierres y desvíos en el país: revise el informe actualizado

La ABC reporta múltiples afectaciones en la Red Vial Fundamental por inundaciones, mantenimiento y conflictos sociales. Santa Cruz y La Paz concentran los puntos más críticos.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 10:33

Estado de rutas en Bolivia: cierres, bloqueos y desvíos este martes. Foto ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras informó este martes 28 de abril que varios tramos de la Red Vial Fundamental presentan problemas de transitabilidad en distintos departamentos del país, debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento y bloqueos sociales.

Santa Cruz: 

El panorama más complicado se registra en Santa Cruz de la Sierra.

  • El sector de La Angostura, en Samaipata, se encuentra intransitable.

  • El tramo Comarapa – San Lorenzo – Salinas permanece cerrado por la inundación del puente San Miguelito.

La Paz: restricciones y bloqueos

En el departamento de La Paz se reportan:

  • Restricciones en los tramos Puente Chaco – Puente Villa, Florida – Santa Rosa y Santa Rosa – Puente Villa.

  • Bloqueos sociales en Santa Bárbara – Choro Bajo y en el tramo Entre Ríos – Sapecho.

Cochabamba: mantenimiento en ruta clave

En Cochabamba:

  • Tránsito restringido en Llavini Bombeo.

  • Afectación en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, especialmente en el sector Siete Curvas, por trabajos viales.

Pando: desvíos y construcción

En el departamento de Pando:

  • El tramo El Sena está habilitado con desvíos.

  • Trabajos en el km 185 (zona La Floresta), Santa Elena y Puerto Rico.

  • Restricción en Porvenir – km 185 y Montealegre – San Miguel, ambos en construcción.

Tarija: derrumbes y precaución

En Tarija:

  • El tramo Entre Ríos – Tacuarandi está intransitable por derrumbe de rocas.

  • Tacuarandi – Alto de Zarzas y Nogalitos – San Telmo están transitables con precaución.

Recomendación

La ABC recomienda a transportistas y viajeros verificar el estado de las rutas antes de salir, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.

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