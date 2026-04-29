Sacaba inicia con éxito la adopción masiva de canes rescatados

Tras el dramático rescate de 61 canes que eran transportados en condiciones de hacinamiento hacia el Trópico de Cochabamba, la solidaridad ciudadana ha comenzado a cambiar el destino de estos animales. En la primera jornada de adopción, 25 cachorros ya encontraron un nuevo hogar.

Un rescate que conmovió a la Llajta

Los animales habían sido hallados recientemente durante un operativo policial, amontonados en cajas y con un destino incierto. Tras ser puestos bajo el resguardo de Zoonosis de Sacaba, se inició una campaña urgente para buscarles familias responsables que puedan brindarles la calidad de vida que se les fue negada.

"La verdad, nosotros estamos muy contentos y esperamos que hoy sean otros 25 y así todos los cachorritos puedan tener hogar", expresó con optimismo la encargada de Zoonosis de Sacaba.

¿Cómo adoptar? Requisitos y Compromiso

La institución recordó que las puertas están abiertas para toda la población que desee sumar un integrante a su familia, siempre bajo el concepto de adopción responsable, que incluye garantizar techo, alimentación y atención veterinaria.

Si estás interesado en darle una oportunidad a uno de los pequeños que aún esperan, estos son los requisitos que debes presentar:

Fotocopia de Cédula de Identidad.

Fotocopia de factura de luz.

Ser mayor de edad.

Referencia domiciliaria: Se debe proporcionar la ubicación exacta y una fotografía de la vivienda donde residirá la mascota.

Las autoridades de Zoonosis invitan a los cochabambinos a no bajar la guardia y acudir a sus oficinas. El objetivo es que, para el final de la semana, los 61 canes rescatados hayan dejado atrás las cajas de cartón para dormir en la calidez de un hogar verdadero.

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