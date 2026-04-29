Delincuente se toma 15 minutos para sustraer una motocicleta frente a cámaras de seguridad

La delincuencia no da tregua en el centro de la capital cruceña, donde un sujeto logró sustraer una motocicleta tras operar con absoluta frialdad durante varios minutos.

El propietario del vehículo relató con pesar el momento del incidente: “Fue cuando justo entré a descansar a mi habitación, donde alquilo mi cuarto; el malhechor duró entre 10 a 15 minutos para despegar la moto”.

El rastro del delincuente en video

Tras percatarse del robo, la víctima inició un rastreo inmediato por la zona para recolectar evidencia digital que permitiera identificar al autor del hecho, quien encendió el motor a escasos metros del lugar.

“Salí, pregunté por las cámaras, conseguí las grabaciones y sigo en la búsqueda; se siente uno impotente que pasen estas cosas”, manifestó el afectado visiblemente afectado por la situación.

El valor del vehículo sustraído representa un golpe significativo para la economía del propietario, quien estima que el precio de la unidad oscila entre los 20 y 25 mil bolivianos. Ante la gravedad del suceso, la víctima enfatizó que no descansará hasta dar con el paradero del bien: “Estoy indignado por lo que pasó; estamos comprobando las cámaras de esta zona porque hay muchas donde se puede verificar”.

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