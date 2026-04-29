Gerente de Semapa aclara que accidente de camioneta oficial fue causado por cansancio laboral

La camioneta de la empresa municipal Semapa, que protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en las primeras horas de este miércoles en la avenida Cabildo, era conducida por una ingeniera que se encontraba cumpliendo funciones oficiales. Así lo informó el gerente general de la institución, Luis Prudencio, quien desmintió versiones sobre un presunto estado de ebriedad.

Jornada nocturna y fatiga

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana. La conductora fue identificada como la ingeniera Carla Leigue, quien estuvo a cargo de supervisar la limpieza de cámaras de alcantarillado durante toda la noche. Según la gerencia, se aprovechó el horario nocturno por la baja carga en las redes para evitar rebalses.

"Lamentablemente, por el cansancio que ella tenía, se descuidó y terminó en un accidente que, gracias a Dios, solo ha dejado daños materiales. Ella estaba retornando de sus funciones; tenemos los datos y los chats donde reportaba su trabajo", detalló Prudencio.

Alcoholemia negativa y cobertura de daños

Ante las dudas surgidas tras el impacto contra un poste y una tienda comercial, la autoridad fue enfática al señalar que se cumplieron todos los protocolos legales.

Prueba de alcoholemia: Se realizó el examen correspondiente, el cual salió negativo, confirmando que la funcionaria no había consumido bebidas alcohólicas.

Seguros: El seguro de la institución ya ha sido activado para cubrir los daños materiales, tanto del vehículo oficial como del poste y la propiedad privada afectada.

Responsabilidad institucional: Semapa garantizó que se hará responsable de cualquier reposición o pago adicional por los daños ocasionados.

Prudencio destacó que la ingeniera Leigue trabajaba de manera continua verificando que no existiera contaminación de gases para precautelar la salud del personal operativo que descendía a las cámaras, labor que se extendió hasta el amanecer. Actualmente, la funcionaria se encuentra bajo observación médica para evaluar su estado de salud tras el fuerte impacto.

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