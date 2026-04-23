En un acto que marca un precedente para la integración del sistema de salud boliviano, la Ministra de Salud, Marcela Flores, junto a autoridades de la Caja Petrolera de Salud (CPS), presentó este jueves los resultados exitosos de la primera cirugía de trasplante renal realizada en dicha institución bajo el convenio con el sistema público.

Una "segunda oportunidad de vida" con tecnología de punta

El procedimiento benefició a un hombre de 42 años cuya esposa, de 24 años, se convirtió en donante voluntaria viva. Lo que hace destacar a esta intervención no es solo el vínculo emocional de los protagonistas, sino la técnica empleada: la laparoscopia.

"Todo el procedimiento ha sido exitoso. Es un trasplante que técnicamente está a la altura de los que se realizan a nivel internacional", afirmó la ministra Flores. La autoridad destacó que el uso de tecnología mínimamente invasiva permite que el paciente recupere su normalidad en el menor tiempo posible y con una mejor calidad de vida.

Convenio histórico: El SUS llega a la seguridad social

Este trasplante es el primero que se concreta en el marco del convenio entre el Ministerio de Salud y la seguridad social de corto plazo. Gracias a esta alianza, pacientes que forman parte del Sistema Único de Salud (SUS) pueden acceder a la infraestructura y especialistas de la Caja Petrolera.

El Dr. Rómulo Calvo, director regional de la CPS, expresó su satisfacción por abrir las puertas de la institución a pacientes externos:

"Es una satisfacción dar servicio no solo a nuestros asegurados, sino a la población en general que está necesitando justamente una segunda oportunidad de vida".

Impacto económico y social

Más allá del éxito clínico, la ministra Flores remarcó que potenciar los trasplantes es una estrategia inteligente para el Estado, ya que disminuye los costos a largo plazo que representan los tratamientos crónicos como la hemodiálisis.

El evento contó con un fuerte respaldo institucional, contando con la presencia del Presidente del Colegio Médico de Bolivia y el Presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, quienes avalaron el avance técnico y la coordinación entre niveles del sistema de salud.

Mira la programación en Red Uno Play