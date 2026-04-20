Escudo contra el frío: Nutricionista revela la fórmula del desayuno ideal para proteger a los niños

La caída en las temperaturas y el clima cambiante en La Paz han puesto en alerta a los padres de familia sobre la salud de los más pequeños Ante este escenario, el nutricionista Giovannie Ramos destacó la importancia de estructurar un desayuno sólido que no solo brinde energía para el rendimiento escolar, sino que actúe como una barrera contra las enfermedades virales.

"Un buen desayuno les proporciona la energía suficiente para que puedan rendir de manera adecuada en el colegio y su alimentación va a favorecer que puedan responder ante cualquier enfermedad de una manera adecuada", explicó el especialista.

Según Ramos, la clave reside en la organización de los componentes básicos: una bebida caliente, un acompañante sólido y, preferiblemente, una porción de fruta de temporada.

Durante su intervención, Ramos detalló que la base debe ser una bebida caliente, como leche o alternativas locales, acompañada de pan o galletas que idealmente contengan algún complemento.

"Lo ideal es que el acompañante siempre lo complementemos con algo; puede ser mantequilla, mermelada o alguna proteína como pollito o carne molida, lo que se tenga en casa", precisó. Asimismo, instó a no olvidar las frutas: "No tiene que ser algo elaborado; un plátano, una manzana o un durazno deberían formar parte de nuestro desayuno".

Uno de los mayores desafíos para las familias es la resistencia de los niños a ciertos alimentos, como los vegetales. Al respecto, el experto señaló que existe un fenómeno de selectividad alimentaria, pero que el ejemplo de los padres es fundamental para revertirlo.

"Nosotros como papás siempre vamos a dar ese ejemplo. Si nosotros consumimos verduras, el menor también va a hacerlo porque nos va a ver", afirmó.

El nutricionista aclaró que no se trata de prohibir alimentos placenteros como la pizza o las hamburguesas, sino de gestionar su frecuencia.

"Consumir una pizza no está mal, pero que sea algo ocasional y no frecuente; no hay que acostumbrarles", concluyó, enfatizando que una base nutricional sólida permitirá que los niños crezcan con las herramientas necesarias para su desarrollo físico e inmunológico.

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