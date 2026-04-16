Colapso en Hospital de Clínicas: pacientes duermen en exteriores esperando por ficha

La Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas se encuentra completamente saturada, sin espacio para atender a nuevos pacientes, lo que ha obligado a decenas de personas a esperar e incluso pernoctar en exteriores.

Según el reporte, pacientes y familiares pasan la noche en puertas del hospital, soportando las bajas temperaturas mientras aguardan atención médica o información sobre sus seres queridos.

“Lamentablemente la gente tiene que pernoctar en puertas de la unidad, también familiares quienes aguardan atención”, se informó desde el lugar.

La situación también se replica en consulta externa, donde largas filas se forman desde la madrugada para obtener una ficha de atención.

“Se están registrando largas filas de personas que llegan desde muy temprano para conseguir una ficha”, señala el informe.

Las imágenes muestran a pacientes acostados en el suelo, con frazadas improvisadas, en condiciones precarias pese a tratarse de un área de emergencias.

El problema, según se indicó, no sería aislado y estaría afectando a otros centros hospitalarios, donde también se reportan deficiencias en la atención.

Ante este panorama, pacientes y familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades de salud para mejorar la capacidad de atención y garantizar condiciones dignas.

La crisis sanitaria se agrava en un contexto de bajas temperaturas en la sede de gobierno, lo que incrementa el riesgo para quienes deben permanecer a la intemperie.

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