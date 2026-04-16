Tras una jornada de extrema tensión y colapso vial, el sector del transporte interdepartamental libre determinó al final de la tarde de este miércoles un cuarto intermedio hasta la medianoche en el bloqueo que mantenían en el sector de Parotani. La medida permitió que cientos de motorizados, que esperaban desde las 5:00 de la mañana, comenzaran a circular lentamente hacia el occidente del país.

El conflicto se origina por una denuncia de "invasión de rutas". El sector interdepartamental acusa al transporte interprovincial de trasladar pasajeros de un departamento a otro de manera ilegal, vulnerando la Resolución 142.

Caos en la ruta y falta de autoridades

Durante las casi 12 horas de cierre, el panorama fue crítico. Se reportaron decenas de camiones varados con carga viva (pollos y cerdos), buses con pasajeros de todas las edades que se vieron obligados a realizar transbordos a pie y, en un incidente particular, una ambulancia que quedó enfangada al intentar evadir el punto de bloqueo.

A pesar de la magnitud del perjuicio, los dirigentes lamentaron la ausencia de las carteras de Estado.

"No hemos recibido ni una llamada del Viceministerio de Transporte, ni de Obras Públicas, ni de la Gobernación. Estamos dispuestos a hacernos respetar; los compromisos ya se quedaron en el escritorio", sentenció uno de los representantes movilizados.

Situación actual del tráfico

Pasadas las 19:00 horas, el flujo vehicular presentaba las siguientes características:

Hacia el Occidente (La Paz/Oruro): Tráfico extremadamente lento y desordenado. La invasión de carriles y la falta de personal de Tránsito en la zona del puente Parotani han generado un cuello de botella donde los motorizados avanzan apenas unos metros antes de detenerse nuevamente.

Hacia Cochabamba: El flujo es más dinámico, permitiendo el desahogo de los vehículos que ingresan a la ciudad.

Terminal de Buses: Salidas restringidas

En la terminal terrestre de Cochabamba, la incertidumbre reina entre los pasajeros. Si bien las salidas al occidente se habilitaron temporalmente, Tránsito autorizó los viajes solo hasta las 22:00 o 22:30 horas, para evitar que los buses queden atrapados en la carretera cuando se retome la medida de presión a medianoche.

Por otro lado, los viajes hacia el Sur (Sucre y Potosí) se encuentran suspendidos debido a bloqueos adicionales en Arani y Punata (Valle Alto). Solo las salidas a Santa Cruz se mantienen con normalidad. Ante la alta demanda y el conflicto, varios usuarios denunciaron que los pasajes a La Paz y Oruro se están vendiendo con sobreprecios de entre 100 y 120 bolivianos.

Amenaza de retorno al bloqueo

Los transportistas de La Paz, Oruro y Cochabamba fueron claros: el cuarto intermedio es una medida humanitaria para el transporte pesado y los pasajeros, pero a partir de las 00:00 horas del jueves, la carretera volverá a ser cerrada de forma indefinida hasta que se instale una mesa de diálogo con autoridades nacionales que garantice el respeto a sus rutas de trabajo.

Mira la programación en Red Uno Play