Ritter realiza cierre de campaña en Roboré y ahora se dirige a Puerto Suárez

Al municipio de Roboré, en Santa Cruz, llegó el candidato Otto Ritter, quien lideró un multitudinario acto de cara al balotaje departamental. Durante el encuentro, el candidato destacó la adhesión orgánica de sus simpatizantes, subrayando que su movilización carece de incentivos materiales o logísticos externos.

“En todos los pueblos nos reciben los camaradas falangistas, se suman todos, estamos felices, el pueblo viene a escucharnos”, afirmó Ritter frente a los ciudadanos chiquitanos. El aspirante a la Gobernación fue enfático al diferenciar su proyecto de su rival, sentenciando: “Santa Cruz solo tiene dos opciones, una de un futuro, de una propuesta clara y la otra que es incierta”.

Rumbo al último bastión fronterizo

Tras concluir su intervención en Roboré, el líder político partió de inmediato para continuar con su cronograma de cierre de filas en el extremo este del país. El destino final será Puerto Quijarro, donde se llevará a cabo el evento oficial de clausura antes de que inicie después de medianoche el periodo de silencio electoral estipulado por la ley.

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