TEMAS DE HOY:
Plan 3000 Accidente apolo Alto Chijini

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Ritter realiza cierre de campaña en Roboré y ahora se dirige a Puerto Suárez

Tras un encuentro con simpatizantes, la caravana ahora va rumbo al último acto oficial.

Ximena Rodriguez

15/04/2026 20:40

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Al municipio de Roboré, en Santa Cruz, llegó el candidato Otto Ritter, quien lideró un multitudinario acto de cara al balotaje departamental. Durante el encuentro, el candidato destacó la adhesión orgánica de sus simpatizantes, subrayando que su movilización carece de incentivos materiales o logísticos externos.

“En todos los pueblos nos reciben los camaradas falangistas, se suman todos, estamos felices, el pueblo viene a escucharnos”, afirmó Ritter frente a los ciudadanos chiquitanos. El aspirante a la Gobernación fue enfático al diferenciar su proyecto de su rival, sentenciando: “Santa Cruz solo tiene dos opciones, una de un futuro, de una propuesta clara y la otra que es incierta”.

Rumbo al último bastión fronterizo

Tras concluir su intervención en Roboré, el líder político partió de inmediato para continuar con su cronograma de cierre de filas en el extremo este del país. El destino final será Puerto Quijarro, donde se llevará a cabo el evento oficial de clausura antes de que inicie después de medianoche el periodo de silencio electoral estipulado por la ley.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD