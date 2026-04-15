“Vinculación con narcotráfico”: buscan a alias “Yeyo” por balacera que dejó un muerto en la Radial 26

La Policía Boliviana intensifica la búsqueda de un sujeto identificado con el alias “Yeyo”, señalado como principal sospechoso de una balacera registrada el pasado sábado 11 de abril en la Radial 26, cuarto anillo, que dejó como saldo la muerte de José Ángel Castañeta Montaño, conocido como “Cara de Bebé”.

De acuerdo con el comandante departamental de Santa Cruz, el coronel David Gómez, la víctima fue citada previamente al lugar donde ocurrieron los hechos. En ese punto, sostuvo un altercado con el sospechoso que derivó en un forcejeo, durante el cual intentaron introducirlo por la fuerza a un vehículo tipo vagoneta de color blanco.

“El señor logró zafarse de la agresión, pero cuando intentaba escapar recibió dos impactos de bala por la espalda. Posteriormente, al día siguiente, perdió la vida”, explicó la autoridad policial en entrevista con el programa El Mañanero.

Tras conocerse el hecho, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) activó operativos para dar con el paradero del presunto autor. En ese marco, se ejecutaron tres allanamientos en distintos domicilios donde se presumía que podría estar oculto alias “Yeyo”, aunque sin resultados positivos hasta el momento.

No obstante, durante los operativos se logró el secuestro de varios dispositivos móviles y documentación, los cuales están siendo sometidos a análisis técnico para avanzar en la investigación.

En relación con la víctima, la Policía informó que contaba con antecedentes por secuestro en 2021. Asimismo, de manera preliminar, se investiga un posible vínculo entre Castañeta y el sospechoso en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias controladas.

“Las primeras investigaciones apuntan a una posible rendición de cuentas vinculada al narcotráfico. Se presume que existía una exigencia de pago, pero estos extremos aún están en proceso de verificación”, precisó Gómez.

Las autoridades no descartan la participación de otras personas en el hecho y aseguran que, una vez se logre la aprehensión de los implicados, se brindará información oficial que permita esclarecer las circunstancias y el móvil del crimen.

Mientras tanto, la búsqueda de alias “Yeyo” continúa.

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