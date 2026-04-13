Identifican a hombre que murió tras balacera en la Radial 26; tenía antecedentes

La Policía confirmó la identidad del hombre que perdió la vida tras resultar gravemente herido en una balacera registrada el fin de semana en la Radial 26, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se trata de José Ángel Castañeta, de 38 años, quien recibió al menos tres impactos de bala.

El hecho se produjo la jornada del sábado 11 de abril, cuando, según reportes preliminares, sujetos armados a bordo de un vehículo interceptaron a la víctima e intentaron llevársela por la fuerza. En medio del ataque, Castañeta logró zafarse y emprendió la huida; sin embargo, fue alcanzado por los disparos.

Producto de las heridas, fue trasladado a un centro médico, donde permaneció internado hasta la noche del domingo, cuando finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Durante el violento episodio, un transeúnte también resultó herido por una bala perdida y fue evacuado a otro centro de salud, donde permanece bajo atención médica.

El comandante departamental de la Policía, coronel Jhenky David Gómez Córdova, informó que ambos heridos fueron auxiliados tras el ataque y que las investigaciones se encuentran en curso. No se descarta que el hecho esté vinculado a un posible ajuste de cuentas.

Asimismo, el Ministerio Público y la Policía analizan si los autores del crimen tendrían alguna relación con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, extremo que aún no ha sido confirmado.

De acuerdo con datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima contaba con antecedentes por el delito de secuestro y había estado recluida en el penal de Palmasola en 2021.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y dar con los responsables del ataque armado que dejó una persona fallecida y otra herida en plena vía pública.

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