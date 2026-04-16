Plan 3000: Denuncian que dopan y abandonan mujeres en el monte

Una preocupante situación se registró en la zona del Plan 3000, donde una mujer fue encontrada abandonada en medio de matorrales, presuntamente tras haber sido dopada.

Fueron los vecinos quienes dieron aviso a las autoridades luego de hallarla en condiciones vulnerables. De acuerdo con el testimonio de una residente del lugar, este tipo de hechos no sería aislado.

“Los fines de semana es lo mismo, vienen y la tiran… hemos encontrado varias veces personas en distintos estados, incluso desnudas”, relató una vecina, quien aseguró que el sector es oscuro y poco vigilado.

La denunciante señaló además que la zona es utilizada para abandonar a personas que no son del barrio. “No son de aquí, pero vienen y las dejan botadas constantemente”, afirmó.

La preocupación de los habitantes aumenta debido a la cercanía de unidades educativas y la presencia de menores que transitan diariamente por el área. “Mi hija venía del colegio y la encontró ahí tirada”, añadió la vecina.

Los vecinos también denuncian que los asaltos son frecuentes en el sector, incluso a plena luz del día, y exigen mayor presencia policial para frenar la inseguridad.

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