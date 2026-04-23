¿En qué puesto está Bolivia? Ranking revela cuál es el país más poderoso y temido de Latinoamérica

De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2025, Brasil ocupa el puesto 11 entre las potencias militares del mundo, por encima de naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este posicionamiento no solo se debe al tamaño de su ejército o a su tecnología, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales.

Clasificación de las potencias militares latinoamericanas (2026)

Según el informe del Global Firepower (GFP), Bolivia ocupa el puesto número 11 en el listado de potencia militar en América Latina, con un índice de potencia de 1.8301. Aunque el país se encuentra por debajo de otros grandes como Brasil, Argentina y México, esta clasificación refleja su capacidad militar en relación con el resto de naciones latinoamericanas.

Factores que afectan el ranking

El ranking se calcula a partir de más de 60 factores, incluidos recursos militares, capacidad tecnológica, logística y personal, lo que proporciona una visión general del poderío militar de cada nación. Bolivia se enfrenta a desafíos en términos de tecnología militar y capacidad de inversión en defensa, lo que ha afectado su clasificación en comparación con otras naciones con mayores recursos.

Comparativa con otras naciones de la región

Brasil, el país con mayor poder militar en América Latina, ocupa el primer lugar con un índice de potencia de 0.2374.

Argentina, México y Colombia se posicionan en el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente, con un rango de índices más alto, lo que indica un mayor desarrollo en capacidades tecnológicas y recursos destinados a defensa.

Bolivia, con su posición en el puesto 11, se mantiene dentro de un nivel considerable, aunque aún por debajo de las grandes potencias de la región.

Avances en la defensa y el futuro de Bolivia

A pesar de la posición de Bolivia en el ranking, el país continúa trabajando en el fortalecimiento de sus fuerzas armadas, con el compromiso de mejorar la capacidad de defensa, modernización y equipamiento tecnológico.

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