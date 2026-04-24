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Modelo de video de Nodal denuncia intento de silenciarla con dinero

Dagna Mata aseguró que le ofrecieron 300 euros para firmar un acuerdo de confidencialidad. Afirma que aún no recibió el pago completo por su participación en el videoclip.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 10:43

Modelo de video de Nodal denuncia intento de silenciarla con dinero. Foto IG: @nodal/@dagna.kills
Mundo

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La polémica en torno al nuevo videoclip “Un vals” del cantante Christian Nodal suma un nuevo capítulo. La modelo Dagna Mata denunció que le habrían ofrecido dinero para guardar silencio tras su participación en la producción.

Según su testimonio, fue contactada directamente a través de redes sociales para formar parte del rodaje, inicialmente como extra y sin pasar por un proceso de casting formal. Sin embargo, al ver el resultado final, aseguró que su rol tuvo mayor protagonismo del que se le había informado.

Pago condicionado y controversia

La modelo afirmó que no ha recibido el pago completo por su trabajo, pese a haber participado durante cuatro días de grabación. Además, señaló que la producción le habría propuesto un acuerdo que generó su rechazo.

Me ofrecieron 300 euros para firmar un contrato de confidencialidad y no dar declaraciones”, declaró.

Según explicó, el pago pendiente estaría condicionado a la firma de ese documento, lo que considera una medida inapropiada.

Han condicionado mi segundo pago a ese contrato”, sostuvo.

Desconfianza y postura firme

Mata aseguró que ya no confía en recibir el dinero restante y decidió hacer pública su versión de los hechos.

Hasta hoy no se me ha cumplido con el pago… honestamente no creo que suceda”, afirmó.

Más allá del aspecto económico, la modelo remarcó que su decisión responde a una cuestión personal.

Hay algo más grande que el dinero… y es la dignidad”, expresó.

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