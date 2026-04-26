¿Tu perro o gato se estresa en el veterinario? Así puedes ayudarlo

Cada último sábado de abril se conmemora el Día Mundial del Veterinario, una fecha que pone en valor el rol fundamental de estos profesionales en la salud animal, la salud pública y el equilibrio del entorno.

Más allá de la celebración, la jornada también busca generar conciencia sobre un aspecto clave del bienestar animal: la importancia de los controles periódicos y de reducir el estrés que muchas mascotas experimentan al acudir a la consulta.

CONTROLES QUE PUEDEN SALVAR VIDAS

Las visitas regulares al veterinario no solo sirven para vacunar o desparasitar. Permiten detectar enfermedades a tiempo, establecer parámetros de salud y prevenir complicaciones futuras.

Incluso cuando parecen sanos, perros y gatos necesitan chequeos. En especial los gatos, que suelen ocultar síntomas de dolor o enfermedad, lo que hace aún más importante el control preventivo.

En perros, estos exámenes incluyen revisión de peso, articulaciones, salud bucal, control de parásitos y estudios que pueden detectar enfermedades silenciosas.

CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS EN PERROS

Para muchos perros, ir al veterinario puede ser una experiencia abrumadora. Los olores, sonidos y la manipulación generan ansiedad.

Pero hay formas de cambiar esa percepción:

Haz “visitas positivas” : ir al consultorio sin procedimientos, solo para generar confianza.

: ir al consultorio sin procedimientos, solo para generar confianza. Entrena en casa : tocar patas, orejas y hocico ayuda a que se acostumbren al manejo.

: tocar patas, orejas y hocico ayuda a que se acostumbren al manejo. Usa premios y juguetes : refuerzan una experiencia más tranquila.

: refuerzan una experiencia más tranquila. Respeta sus señales: si deja de aceptar comida, puede estar muy estresado.

El objetivo es que el perro asocie la consulta con algo seguro, no con miedo.

CLAVES PARA CALMAR A LOS GATOS

Los gatos suelen ser más sensibles al cambio y al transporte, lo que aumenta su nivel de estrés.

Para ayudarlos:

Usa un transportador cómodo y conocido

Déjalo en casa como parte del entorno , no solo para viajes

, no solo para viajes Coloca mantas con olores familiares

Evita movimientos bruscos al ingresarlo

También se recomienda hacer pequeños trayectos en auto antes de la consulta para que se acostumbren.

SEÑALES DE ALERTA QUE NO DEBES IGNORAR

Hay síntomas que requieren atención inmediata:

Cambios en el apetito

Vómitos o diarrea persistente

Letargo o debilidad

Dificultad para respirar

Pérdida repentina de peso

Conocer el comportamiento habitual de tu mascota es clave para detectar cualquier cambio a tiempo.

UN CUIDADO QUE VA MÁS ALLÁ

El trabajo veterinario no solo impacta en la vida de los animales. También protege la salud de las personas y el entorno, al prevenir enfermedades y promover prácticas responsables.

Reducir el estrés en cada visita no es un detalle menor: mejora la experiencia, facilita los controles y fortalece el vínculo entre las mascotas, sus dueños y los profesionales.

Porque cuidar a quienes no pueden decir lo que sienten también es una forma de amor.

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