Un video que circula masivamente en redes sociales captó un momento inusual: una sala de cine transformada en una pista de baile durante la proyección de un filme sobre el legendario Michael Jackson.

En las imágenes se observa cómo, lejos de permanecer en sus asientos, los asistentes se dejaron llevar por la energía del "Rey del Pop". Al sonar los primeros acordes del icónico tema "Beat It", un grupo de fanáticos no dudó en bajar hasta el espacio frente a la pantalla para imitar los famosos pasos de baile del artista.

El resto del público no se quedó atrás; mientras algunos grababan con sus teléfonos móviles, otros acompañaban con gritos y aplausos, creando una atmósfera que recordaba más a un estadio en vivo que a una función de cine convencional.

El video generó miles de reacciones y comentarios, muchos de los cuales resaltan la alegría característica del espectador. Sucedió en México. El fenómeno subraya el impacto duradero que la música de Jackson sigue teniendo en las nuevas generaciones y cómo el cine puede convertirse en una experiencia colectiva vibrante.

El clímax: El momento más alto del video ocurre cuando los fans logran sincronizar algunos movimientos de la coreografía original mientras la imagen gigante de Michael Jackson domina el fondo.

Respuesta en redes: Usuarios de diversos países han expresado su admiración por el entusiasmo del público, señalando que en pocos lugares del mundo se vive el cine con tanta libertad y fervor.

A pesar de las reglas habituales de silencio en las salas, esta función demostró que, cuando se trata de grandes íconos musicales, las reglas están hechas para romperse al ritmo de la música.

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