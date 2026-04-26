Transportistas alistan marchas y bloqueos por escasez de diésel

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) anunció movilizaciones con marchas y bloqueos desde este lunes 27 de abril, en protesta por la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas, principalmente por la escasez de combustible.

A través de un comunicado, el sector se declaró en “estado de emergencia” tras no obtener respuesta de instituciones como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Obras Públicas.

“Exigimos la regularización inmediata del abastecimiento de combustible”, señala el pronunciamiento, en el que además cuestionan que el problema persista pese al incremento de precios.

La convocatoria establece que la movilización iniciará con una concentración en la ex tranca de Senkata, desde las 07:00, y está dirigida a todas las empresas afiliadas y transportistas del departamento de La Paz.

Desde ese punto partirán marchas y se instalarán bloqueos como parte de las medidas de presión anunciadas por el sector.

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