TEMAS DE HOY:
Eva Copa rescate animal Asesinatos en frontera

22ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Transportistas alistan marchas y bloqueos por escasez de diésel

La movilización arrancará con una concentración masiva en la ex tranca de Senkata a las 07:00, amenazando el flujo vehicular entre El Alto y la sede de Gobierno.

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 12:35

La falta de diésel ha generado largas filas de transporte pesado. Foto Red Uno

Escuchar esta nota

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) anunció movilizaciones con marchas y bloqueos desde este lunes 27 de abril, en protesta por la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas, principalmente por la escasez de combustible.

A través de un comunicado, el sector se declaró en “estado de emergencia” tras no obtener respuesta de instituciones como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Obras Públicas.

“Exigimos la regularización inmediata del abastecimiento de combustible”, señala el pronunciamiento, en el que además cuestionan que el problema persista pese al incremento de precios.

La convocatoria establece que la movilización iniciará con una concentración en la ex tranca de Senkata, desde las 07:00, y está dirigida a todas las empresas afiliadas y transportistas del departamento de La Paz.

Desde ese punto partirán marchas y se instalarán bloqueos como parte de las medidas de presión anunciadas por el sector.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD