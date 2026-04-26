La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició una investigación tras registrarse un cuantioso robo en un inmueble perteneciente a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Los antisociales aprovecharon la ausencia de los habitantes para sustraer dinero en efectivo, tecnología y objetos de alto valor.

El hecho delictivo ocurrió la tarde del sábado 25 en la zona Alto de la Alianza. Según los informes preliminares, los delincuentes ingresaron a la vivienda tras destrozar las chapas de la puerta principal. Una vez dentro, rebuscaron en todas las habitaciones, dejando el lugar completamente desordenado.

La denuncia formal fue presentada por Patricia Copa, quien constató los daños y la pérdida de las pertenencias al retornar al domicilio.

Botín Sustraído

De acuerdo con el reporte policial, los antisociales lograron hacerse con un botín que incluye ahorros significativos y artículos de lujo:

Efectivo: Una caja fuerte que contenía aproximadamente Bs 500.000 y $us 17.000 .

Tecnología: Dos computadoras laptop, dos teléfonos iPhone y una consola PlayStation 5.

Objetos de Valor: Tres cajas de relojes de colección y diversas joyas.

Vestimenta: Destaca el robo de ropa de cholita, prendas de gran valor económico y simbólico.

Efectivos de la Felcc y personal de laboratorio se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento de huellas y la recopilación de testimonios que permitan identificar a los autores del hecho.

"Los delincuentes aprovecharon que no había personas en el lugar para forzar los ingresos y llevarse objetos de valor y una fuerte suma de dinero", indica el reporte preliminar de las autoridades.

Hasta el momento, no se han reportado aprehendidos, pero la policía intensifica los operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables.

Investigan millonario robo en la vivienda de la alcaldesa Eva Copa en El Alto. Foto: redes sociales.

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