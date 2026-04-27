¡Alerta en Pando! Cierran totalmente la vía Porvenir–Puerto Rico por riesgo de derrumbe

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Pando ha determinado el cierre total y preventivo del tramo que conecta Porvenir, San Miguel y Puerto Rico. Esta medida responde a la saturación crítica de la plataforma vial, provocada por las incesantes precipitaciones pluviales que afectan severamente a la región amazónica.

Vigencia y condiciones del bloqueo

La restricción oficial entra en vigor este domingo 26 de abril a las 18:00 horas y se mantendrá, inicialmente, hasta el miércoles 29 de abril a la misma hora. "Se dispone el cierre total y preventivo con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir accidentes", señala el comunicado oficial emitido por la institución estatal.

El personal técnico de la ABC advirtió que el debilitamiento de la calzada representa un peligro inminente para cualquier tipo de circulación vehicular en la zona mencionada. Las autoridades subrayaron que, de persistir las condiciones climáticas desfavorables, se ampliará el cierre al tráfico vehicular de camiones de alto tonelaje mediante nuevos reportes.

Recomendaciones a los transportistas

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda insta a todos los usuarios de la Red Vial Fundamental a tomar las previsiones necesarias para evitar perjuicios mayores. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar transitar por las áreas restringidas hasta que se garantice la estabilidad del terreno.

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