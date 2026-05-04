Transporte confirma paro nacional con bloqueo total y advierte medidas escalonadas

El sector del transporte confirmó un paro nacional de 24 horas con bloqueo de carreteras y vías urbanas para este martes 5 de mayo, medida que será acatada por todas las modalidades a nivel nacional ante el incumplimiento de demandas por parte del Gobierno.

“El paro va a ser totalmente contundente. Todas las federaciones están preparando esta medida a nivel nacional”, afirmó el dirigente del Transporte, Víctor Tarqui, en contacto con medios.

Según explicó, la medida incluirá al transporte urbano, interprovincial, intermunicipal, interdepartamental y pesado, con bloqueos en calles, avenidas y carreteras desde las 00:00 horas.

“Debe estar totalmente bloqueado todo el país, carreteras, calles y avenidas, para que el Gobierno nos escuche”, sostuvo.

El dirigente señaló que el sector decidió no asistir al diálogo convocado por el Ejecutivo, argumentando que no existen garantías ni cumplimiento de acuerdos previos.

Entre los principales reclamos, mencionó la falta de solución al abastecimiento de combustible, el deterioro de carreteras y los daños que afectan a los vehículos del sector.

Asimismo, advirtió que la medida podría radicalizarse si no se obtienen respuestas concretas, con paros escalonados que podrían ampliarse a 48 y 72 horas.

“Esto no solo afecta al transporte, sino a toda la ciudadanía. El vaso ha rebalsado”, enfatizó.

El sector espera que el Gobierno atienda su pliego petitorio, mientras crece la preocupación por el impacto que la medida podría generar en la economía y el abastecimiento en el país.

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