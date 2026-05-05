“Podemos hacer historia”: Dockweiler apuesta por una La Paz más segura y líder

En un acto realizado en la Plaza San Francisco, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, planteó la necesidad de recuperar el civismo como base para consolidar a la sede de gobierno como una ciudad líder a nivel nacional e internacional.

La autoridad subrayó que su gestión busca transformar ese objetivo en hechos concretos, con mejores condiciones de vida para la población. “El civismo no solamente desamora a la patria, sino desamora a su ciudad”, afirmó.

Durante su intervención, Dockweiler sostuvo que La Paz está adquiriendo un papel más visible dentro y fuera del país. “Realmente la ciudad de La Paz se está universalizando y siendo protagonista”, señaló.

En esa línea, destacó que la urbe puede convertirse en un referente de cooperación y desarrollo, no solo para Bolivia, sino también en el ámbito internacional.

Como parte de esta visión, el alcalde anunció la creación de una agencia de cooperación municipal, destinada a fortalecer vínculos con otras ciudades y compartir experiencias de gestión. “No queremos seguir pensando solamente en nosotros”, indicó, al explicar que la iniciativa busca ampliar el impacto de los avances logrados en La Paz hacia otras regiones.

Dockweiler también hizo un llamado a la unidad política y al trabajo coordinado entre autoridades municipales, especialmente con el Concejo.

“Podemos hacer historia. Podemos volver a posicionarla como la ciudad más importante de Bolivia”, expresó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de avanzar en temas clave como la seguridad ciudadana, la innovación y el desarrollo urbano.

El alcalde cerró su intervención reiterando su apuesta por una ciudad con mejores condiciones para sus habitantes, basada en valores de unidad, cooperación y progreso sostenido.

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