Órgano Judicial se reúne con ONU y UE tras ataque a magistrado

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, compartió en sus redes sociales los detalles de la reunión que sostuvo con representantes de la ONU-Bolivia y la Unión Europea (UE) para abordar la situación crítica del Órgano Judicial de Bolivia tras el reciente crimen contra un magistrado.

Saucedo agradeció el respaldo internacional recibido y destacó el compromiso de seguir avanzando en la lucha por la seguridad y la independencia judicial en el país. Además, remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta con los embajadores de la Unión Europea y la ONU para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el sistema judicial en Bolivia.

“No estamos solos. La comunidad internacional está al tanto” escribió Saucedo en su post, destacando el trabajo conjunto con las instituciones internacionales para garantizar la protección de los funcionarios judiciales y la continuidad de la labor judicial en el país.

La publicación de Saucedo subraya la importancia de la colaboración internacional para garantizar la justicia y proteger a quienes trabajan para mantenerla, especialmente en un contexto de creciente inseguridad para los magistrados y autoridades del sistema judicial.

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