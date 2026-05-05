Vocero presidencial reafirma el diálogo y responde a demandas del transporte

En medio del paro y los bloqueos impulsados por el sector del transporte, el vocero presidencial José Luis Gálvez reafirmó la postura del Gobierno de priorizar el diálogo como única vía para resolver el conflicto y defendió los avances realizados en torno a las principales demandas del sector. La autoridad confirmó que ya se envió la invitación formal solicitada por los dirigentes y reiteró el llamado a participar en la reunión convocada para esta jornada en la Casa Grande del Pueblo.

“La voluntad de diálogo siempre ha estado abierta. La forma de solucionar los problemas es conversando y construyendo soluciones específicas”, sostuvo.

Frente a las acusaciones de incumplimiento de acuerdos, Gálvez reconoció que existe un clima de desconfianza, aunque lo atribuyó a conflictos arrastrados de anteriores gestiones. “El sector transporte ha tenido una relación conflictiva en el pasado, eso ha dejado un remanente de desconfianza”, explicó.

En cuanto a la calidad del combustible, uno de los principales reclamos de los choferes, el vocero aseguró que el Gobierno implementó controles estrictos en toda la cadena de distribución. “Hoy estamos en condiciones de afirmar que la gasolina que se vende en los surtidores cuenta con todas las supervisiones de calidad”, afirmó. Respecto al abastecimiento, indicó que se están realizando esfuerzos para garantizar la provisión de diésel y gasolina en todo el país.

Sobre el resarcimiento por daños en vehículos, la autoridad garantizó que todas las solicitudes serán atendidas, aunque admitió que el proceso toma tiempo debido a procedimientos administrativos. En relación al estado de las carreteras, otro punto de conflicto, aseguró que el Gobierno trabaja en su rehabilitación y pidió apoyo para agilizar recursos. “Tenemos los recursos y la maquinaria, pero necesitamos que la Asamblea Legislativa acelere la aprobación de créditos para intervenir las vías”, indicó.

Finalmente, Gálvez reiteró que el Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo con los sectores movilizados y enfatizó que la solución a los conflictos pasa por acuerdos conjuntos, en un contexto donde las medidas de presión continúan afectando la circulación y las actividades cotidianas en distintas regiones del país.

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