ALP inicia interpelación al ministro Oviedo por 'caso maletas'

La Asamblea Legislativa Plurinacional inició la interpelación al ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el denominado caso “maletas”, en medio de expectativa política y cuestionamientos desde la oposición.

La sesión, convocada para que la autoridad brinde un informe detallado, se centra en esclarecer presuntas irregularidades vinculadas al traslado y contenido de equipajes que habrían generado dudas sobre los controles y procedimientos aplicados.

El desarrollo de la sesión legislativa marcará un nuevo capítulo en este caso, que combina aristas políticas, judiciales y de seguridad, y que continúa bajo investigación tanto en Bolivia como en coordinación con instancias internacionales.

El caso ´32 maletas´ se remonta a noviembre de 2025, cuando un vuelo privado procedente de Estados Unidos arribó al aeropuerto de Viru Viru con equipajes que supuestamente tenían divisas. Las investigaciones posteriores derivaron en la imputación de varias personas, entre ellas la exdiputada Laura Rojas, además de funcionarios judiciales, guardias de seguridad y otros implicados.

Actualmente, varios de los acusados cumplen detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras que un ciudadano uruguayo que llegó con Rojas, desde Estados Unidos, permanece prófugo con orden de captura internacional.

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