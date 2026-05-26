Comité Pro Santa Cruz frena temporalmente el llamado al desbloqueo; tras diálogo con la Iglesia católica

En un giro contrastante dentro del conflicto social, se ha determinado establecer un "cuarto intermedio en medidas ciudadanas para restablecer el orden". Esta sorpresiva flexibilización congela momentáneamente las protestas y las acciones de fuerza que el Comité Pro Santa Cruz indicaba que activaría tras el vencimiento de los plazos otorgados al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo emitido desde el ente cívico, la justificación de esta decisión radica en la necesidad de escuchar a los actores clave de la sociedad y resguardar la tranquilidad de la población. Es así que indicaron que “hemos escuchado con atención el pedido de la Iglesia, La Policía y las Fuerzas Armadas, y, sobre todo, hemos escuchado el clamor de las familias cruceñas”.

Asimismo, Stello Cochamanidis, presidente del Comité indicó que “esta es una nueva oportunidad que se le da al presidente Rodrigo Paz, pensando única y exclusivamente en las familias bolivianas. Entendemos la situación difícil que se está llevando adelante y no seremos nosotros el pretexto para quienes quieren destruir el país y buscar las situaciones que ellos esperan. Hoy demostramos el alto compromiso que tenemos con Santa Cruz y con Bolivia entrando a este cuarto intermedio”.

Respaldo a las gestiones de diálogo

Con esta determinación, los sectores movilizados buscan dar una oportunidad a los canales diplomáticos para resolver el asfixiante conflicto vial que golpea al territorio nacional. “No vamos a entorpecer las acciones y gestiones del diálogo de las instituciones del Estado y la Iglesia”, argumenta la postura oficial difundida recientemente.

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