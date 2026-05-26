¿Sin regalo para mamá? Conoce la feria emprendedores del Hospital Oncológico

Con la llegada del Día de la Madre, pacientes y madres del Hospital Oncológico de Santa Cruz llevan adelante una feria solidaria donde ofrecen distintos productos para quienes aún buscan un detalle especial para celebrar esta fecha.

La actividad estará abierta al público hasta este martes, desde las 07:00 hasta las 17:00 horas, y pone a disposición diferentes opciones a precios accesibles.

Entre los artículos disponibles se encuentran bisutería, repostería, artesanías y diversos productos elaborados para el público.

Las organizadoras destacaron que, además de brindar alternativas para los regalos por el Día de la Madre, la iniciativa tiene un objetivo solidario.

"Una feria que usted viene y aparte que lo encuentra a mitad de precio de lo que está en el mercado, viene aquí y contribuye a seguir nosotros en la lucha contra el cáncer", señalaron.

Asimismo, anunciaron actividades especiales para incentivar la participación de la población. "Tenemos un sorteo también, habrá una rifa para todos los compradores. Si no compran, al menos con su visita nos hacen felices", indicaron.

Las participantes invitaron a toda la población a asistir y respaldar esta iniciativa, que además de celebrar a las madres busca generar apoyo y esperanza para quienes enfrentan la enfermedad.

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