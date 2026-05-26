Declaran cuarto intermedio en San Julián hasta las 23:00 horas

La dirigencia del comité de bloqueo determinó declarar un cuarto intermedio inmediato en la medida de presión que asfixiaba al municipio de San Julián en Santa Cruz. Tras doce días de paralización total, los vehículos varados finalmente han comenzado a circular para despejar la ruta que conecta a Santa Cruz con Beni.

La vía estará abierta para circulación máximo hasta las 23:00 de hoy. En este sentido, los transportistas apresuran el paso para aprovechar esta ventana de tiempo.

Descongestión en las rutas

Las kilométricas filas de camiones y cisternas que marcaron las últimas jornadas empiezan a disolverse paulatinamente sobre la carretera. Los choferes avanzan con urgencia hacia sus destinos finales para evitar quedar atrapados nuevamente si se reactiva el bloqueo en el punto de conflicto.

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