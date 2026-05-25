Contingente policial avanza hacia los valles para frenar el bloqueo en Mairana

El Comando Departamental de Santa Cruz activó un plan operativo con el envío de un contingente policial desde las instalaciones de FATESCIPOL en la capital cruceña hacia la zona de los valles. La medida busca anticiparse a los bloqueos de carreteras anunciados por comunarios de la región, los cuales amenazan con cortar la transitabilidad estratégica del departamento.

El punto crítico de intervención será el sector de Mairana, donde se prevé que las movilizaciones comiencen a partir de la medianoche. Al respecto, David Gómez, comandante departamental de Santa Cruz, informó que “el Comando Departamental de Santa Cruz ya está tomando acciones contra los bloqueos. Acabamos de designar un contingente policial que se dirigirá a los valles cruceños, específicamente al sector de Mairana donde se tiene información que, en horas de la noche, a partir de las 00:00, algunos comunarios llegarían a bloquear este sector”.

Alianza con productores

Las fuerzas del orden centrarán sus esfuerzos en patrullajes continuos para disuadir cualquier intento de interrupción en las vías y asegurar la libre circulación.

“Este contingente policial va a realizar un patrullaje por la zona con el fin de evitar que se lleve a cabo estos bloqueos. También informar que la Policía Boliviana está recibiendo apoyo de los productores de esta zona con la finalidad de apoyarnos con las operaciones que vamos a realizar”, concluyó la autoridad policial.

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