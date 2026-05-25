Deuda de Bs 200 habría terminado en un brutal asesinato en La Paz

Un hombre fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Chonchocoro, acusado del asesinato de un ciudadano de 44 años, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana entre matorrales en la zona Sur de La Paz.

El hallazgo se produjo luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de un cuerpo en el sector. Personal de Bomberos acudió al lugar y realizó el rescate para dar inicio a las investigaciones.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la víctima presentaba múltiples golpes y una grave herida cortante en el cuello.

“Se pudo verificar, de acuerdo al examen físico externo, que se encontraba policontuso y asimismo tenía seccionamiento del cuello, prácticamente sostenido únicamente por tejido de piel en la región occipital”, señalaron desde la investigación.

Víctima le debía Bs 200

Las pesquisas establecieron que tanto la víctima como el acusado consumían bebidas alcohólicas antes del hecho. Según la reconstrucción inicial, una deuda de Bs 200 habría desencadenado una discusión que terminó en violencia extrema.

“Esta persona había pedido la devolución de un monto de Bs 200, ya que no contaba con dinero, situación que generó una discusión entre ambos para posteriormente agredirlo físicamente y causarle la herida cortante en la región del cuello”, informaron las autoridades.

Tras su aprehensión, el principal sospechoso fue sometido a audiencia cautelar, donde la Justicia determinó su reclusión preventiva mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

Mira la programación en Red Uno Play