Mitín contra los bloqueos: "Somos la parte de Bolivia que quiere trabajar, que quiere producir"

El puente de la carretera al norte cruceño, principal ingreso al aeropuerto internacional de Viru Viru, se convirtió en el epicentro de un mitín pacífico protagonizado por el Comité Cívico Femenino provincial. Las manifestantes se concentraron en el lugar para exigir de forma inmediata que se garantice el derecho al trabajo y la libre transitabilidad en la región.

“Somos la parte de Bolivia que quiere trabajar, que quiere producir y aquí lo estamos demostrando desde Santa Cruz de Bolivia para el mundo; esos sectores subversivos no nos representan”, afirmó con contundencia una de las portavoces de la movilización.

Ante el incremento de la conflictividad, la representante enfatizó la necesidad de aplicar un Estado de excepción para frenar a los grupos que atentan contra la ciudadanía.

Defensa de la democracia

También indició que permanecen movilizados por estricta convicción y en defensa del sistema democrático frente a los perjuicios ocasionados por sectores radicales. Finalmente, exhibieron pancartas dirigidas a la comunidad internacional para reafirmar la vocación pacífica del departamento y exigir un entorno libre de conflictos para las nuevas generaciones.

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