Senadora pide que ministros expliquen alcances de la ley de estados de excepción

La senadora Tomasa Yarhui informó este jueves que solicitarán la presencia de los ministros de Gobierno, Defensa y de la Presidencia para que expliquen ante la Cámara de Senadores los fundamentos y alcances del proyecto de ley que busca reglamentar los estados de excepción en Bolivia.

“Es importante que ellos puedan explicar a los senadores y al pueblo boliviano, porque la sesión es transmitida a través de las redes sociales de la Cámara de Senadores. La población debe estar atenta al tratamiento de esta norma”, manifestó la legisladora.

Sin embargo, Yarhui advirtió que hasta el momento el proyecto de ley anunciado por el Gobierno aún no había llegado formalmente a la Cámara de Senadores, por lo que expresó su preocupación y expectativa de que el documento sea remitido durante el cuarto intermedio declarado en la sesión.

“El proyecto de ley del Gobierno no existe hasta ahora. Esperamos que llegue en los próximos minutos. Vamos a exigir que sea remitido por el Ejecutivo y, mientras tanto, se ha declarado un cuarto intermedio de dos horas para el trabajo de la Comisión de Constitución”, afirmó.

La senadora explicó que actualmente la Comisión de Constitución analiza dos proyectos de ley presentados por parlamentarios; sin embargo, señaló que la bancada de Libres aguarda la llegada de la propuesta enviada por el Órgano Ejecutivo para su respectiva evaluación y tratamiento.

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