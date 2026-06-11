¡Atención, hincha! La IA predice al ganador entre México y Sudáfrica en el Mundial

La espera terminó y el Mundial 2026 comenzará este jueves con un atractivo duelo entre México y Sudáfrica por el Grupo A. El encuentro marcará el inicio oficial de la máxima cita del fútbol y tendrá como escenario un repleto Estadio Ciudad de México.

En la previa, la Inteligencia Artificial realizó un análisis tomando en cuenta el rendimiento reciente de ambas selecciones, la calidad de sus planteles, la experiencia internacional de sus jugadores y la condición de local del combinado mexicano. Tras procesar estos datos, el sistema otorgó un claro favoritismo al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Según la proyección tecnológica, México cuenta con un 66% de probabilidades de quedarse con la victoria, mientras que el empate alcanza un 22% y un triunfo sudafricano apenas un 12% . Incluso, el marcador más repetido en las simulaciones fue un 2-0 favorable al conjunto azteca.

La IA destaca que factores como el apoyo de su afición, la altitud de la Ciudad de México y la experiencia de jugadores como Raúl Jiménez, César Montes y Johan Vásquez podrían inclinar la balanza a favor del anfitrión. Además, considera que la dupla ofensiva conformada por Julián Quiñones y Brian Gutiérrez podría ser decisiva en ataque.

Respecto a los posibles goleadores, el sistema señala a Raúl Jiménez como el principal candidato para marcar, acompañado por Julián Quiñones o Roberto Alvarado. De cumplirse el pronóstico, México arrancaría el Mundial con tres puntos y asumiría provisionalmente el liderato de su grupo.

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